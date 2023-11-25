Юлия Ефимова рассказала, ждёт ли она решения по допуску россиян на Олимпиаду

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Юлия Ефимова ответила на вопрос о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

– До Олимпиады всего полгода. Ждёте решения по допуску или вы отпустили ситуацию?

– Я живу по принципу «будь что будет».

Напомним, Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на дистанции 200 м брассом и две серебряные награды Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м брассом.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.