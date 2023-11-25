«Было жалко детей, которые плывут с тётей». Ефимова — о выступлении на чемпионате ЮФО

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об участии в первенстве Южного федерального округа по плаванию, через которое она отобралась на чемпионат России.

«Меня там чуть не разорвали! Было тяжело. У детей, видимо, не было такого, чтобы к ним кто-то из звёздных спортсменов приехал. Я разминалась в другом бассейне. После первого дня организаторы мне вообще решили выделить отдельную раздевалку со входом. Когда я выходила, всех ограждали. В последний день мы устроили автограф-сессию: я расписалась, со всеми сфотографировалась.

Тяжёлым было ещё то, что в первых заплывах у меня не было результата. Мне было жалко детей, которые плывут с тётей (смеётся). Но они были не против», — рассказала Ефимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.