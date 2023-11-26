Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты 6-го дня

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. В шестой день соревнований две дистанции выиграла Арина Суркова. Также золотые медали завоевали Анна Егорова, Евгения Чикунова, Егор Корнев, Александр Степанов, Евгений Рылов и белорус Илья Шиманович.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Санкт-Петербург
Женщины. Вольный стиль. 50 м
1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 23,75.
2. Мария Каменева (Калужская обл.) – 23,82.
3. Дарья Трофимова (Новосибирская обл.) – 24,35.
Вольный стиль. 400 м
1. Анна Егорова (ХМАО – Калининградская обл.) – 4.01,13.
2. Софья Дьякова (Татарстан) – 4.04,39.
3. Валерия Саламатина (Татарстан) – 4.06,39.
Баттерфляй. 100 м
1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 55,63.
2. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 57,28.
3. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 57,63.
Брасс. 200 м
1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.15,36.
2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.19,67.
3. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 2.23,03.
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 45,97.
2. Климент Колесников (Москва) – 46,23.
3. Андрей Минаков (Татарстан) – 46,52.
Вольный стиль. 1500 м
1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 14.24,17.
2. Кирилл Мартынычев (Санкт-Петербург) – 14.28,73.
3. Иван Моргун (Волгоградская обл.) – 14.42,03.
Спина. 200 м
1. Евгений Рылов (Московская обл.) – 1.50,20.
2. Дмитрий Савенко (Калужская обл.) – 1.51,78.
3. Фёдор Есин (Самарская обл.) – 1.52,32.
Брасс. 50 м
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,72.
2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 25,94.
3. Данил Семьянинов (Москва) – 26,24.