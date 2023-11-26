Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты 6-го дня

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. В шестой день соревнований две дистанции выиграла Арина Суркова. Также золотые медали завоевали Анна Егорова, Евгения Чикунова, Егор Корнев, Александр Степанов, Евгений Рылов и белорус Илья Шиманович.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Санкт-Петербург

Женщины. Вольный стиль. 50 м

1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 23,75.

2. Мария Каменева (Калужская обл.) – 23,82.

3. Дарья Трофимова (Новосибирская обл.) – 24,35.

Вольный стиль. 400 м

1. Анна Егорова (ХМАО – Калининградская обл.) – 4.01,13.

2. Софья Дьякова (Татарстан) – 4.04,39.

3. Валерия Саламатина (Татарстан) – 4.06,39.

Баттерфляй. 100 м

1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 55,63.

2. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 57,28.

3. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 57,63.

Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.15,36.

2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.19,67.

3. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 2.23,03.

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 45,97.

2. Климент Колесников (Москва) – 46,23.

3. Андрей Минаков (Татарстан) – 46,52.

Вольный стиль. 1500 м

1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 14.24,17.

2. Кирилл Мартынычев (Санкт-Петербург) – 14.28,73.

3. Иван Моргун (Волгоградская обл.) – 14.42,03.

Спина. 200 м

1. Евгений Рылов (Московская обл.) – 1.50,20.

2. Дмитрий Савенко (Калужская обл.) – 1.51,78.

3. Фёдор Есин (Самарская обл.) – 1.52,32.

Брасс. 50 м

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,72.

2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 25,94.

3. Данил Семьянинов (Москва) – 26,24.