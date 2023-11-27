Клевцов — о шторме в Адлере: Шубенкова не смыло в море, с ним всё нормально

Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, заслуженный тренер России Сергей Клевцов рассказал о подготовке российских легкоатлетов на базе «Юность» в Адлере, несмотря на ухудшение погодных условий.

«Могу сразу успокоить всех поклонников лёгкой атлетики: Шубенкова не смыло в море. С ним всё нормально, да и барьеры на стадионе все на месте. Все спортсмены, входящие в сборную команду России по лёгкой атлетике, продолжают тренироваться по графику, никаких изменений в тренировочных планах нет», — цитирует Клевцова ТАСС.

Напомним, ураганный ветер, а также массовые подтопления наблюдаются вдоль черноморского побережья России в результате движения циклона.