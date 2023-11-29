Определились все пары 1/8 финала UK Championship 2023

Завершились матчи стадии 1/16 финала UK Championship 2023, после которых стали известны все пары 1/8 финала турнира.

1/8 финала UK Championship 2023

Цзюньхуэй Дин (Китай) — Том Форд (Англия).

Марк Уильямс (Уэльс) — Джейми Кларк (Уэльс).

Марк Селби (Англия) — Барри Хокинс (Англия).

Джейми Джонс (Уэльс) — Джадд Трамп (Англия).

Ронни О`Салливан (Англия) — Роберт Милкинс (Англия).

Джон Хиггинс (Шотландия) — Чжоу Юэлан (Китай).

Хоссейн Вафаей (Иран) — Мэттью Селт (Англия).

Чжан Анда (Китай) — Люка Бресель (Бельгия).

Напомним, с 25 ноября по 3 декабря в английском городе Йорке проходит первый турнир «Тройной короны» в сезоне-2023/2024 — UK Championship 2023. Общий призовой фонд турнира — £ 1,205 млн. Победитель турнира получит £ 250 тыс.