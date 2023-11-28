О'Салливан: я отдал бы приоритет всем турнирам в Китае, а не турнирам в Великобритании

Семикратный чемпион мира по снукеру, английский профессионал Ронни О'Салливан высказался о личном приоритете участия в турнирах накануне своего первого матча на чемпионате Великобритании. Ранее спортсмен подверг критике руководство WST из-за конфликта по поводу участия снукеристов в коммерческих турнирах в ущерб соревнованиям под эгидой Международной федерации снукера.

«Лично для меня, если бы я мог выбрать какие-либо турниры для участия, я бы определённо выбрал турниры в Китае. Но их не очень много, всего четыре или пять, поэтому приходится сыграть в нескольких турнирах в Великобритании, но я бы определённо отдал приоритет всем турнирам в Китае, а не турнирам в Великобритании", — заявил О'Салливан в эфире Eurosport.

Первый матч на UK Championship О'Салливан проведёт во вторник, 28 ноября, против шотландца Энтони Макгилла. Начало встречи — в 16:00 мск.