Определились пары 1/8 финала Кубка России по гандболу среди женщин
29 ноября состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России по гандболу среди женских команд. Из семи клубов шесть были распределены по играм, один коллектив прошёл в 1/4 финала автоматически, этой командой стал московский «Луч».
Кубок России. Женщины. 1/8 финала
«Кубань» (Краснодар) — «Черноморочка» (Новороссийск);
«Университет» (Ижевск) — «Астраханочка» (Астрахань);
«Ставрополье» (Ставрополь) — «Динамо-Синара» (Волгоград).
Игры стадии 1/8 финала должны состоятся до 26 декабря 2023 года. В четвертьфинале Кубка к победителям игр 1/8 финала и «Лучу» присоединятся «Звезда» (Звенигород), «Лада» (Тольятти), «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) и ЦСКА (Москва).
Матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди женщин запланированы на 6–7 апреля 2024 года.
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