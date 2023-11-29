Допуск россиян до Паралимпийских игр вновь может быть пересмотрен

Президент Немецкого союза спортсменов-инвалидов Фридхельм Юлиус Бойхер заявил, что решение Международного паралимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже будет подвергнуто тщательной проверке и, возможно, пересмотрено.

Вопрос будет рассмотрен на Внеочередной конференции Европейского паралимпийского комитета, которая будет созвана в марте.

«На сегодняшний день МПК не ответил, каковы критерии. При всём желании я не могу себе представить, как россиянин или белорус может сейчас быть нейтральным.

Есть также вопрос об обеспечении надлежащего допинг-контроля. Здесь речь о справедливости по отношению к нашим спортсменам, которые должны постоянно проходить тесты, и это хорошо. То, что они не могут этого сделать – не аргумент. Если спортсмен не сдал достаточно тестов, чтобы доказать, что он чист, это должно иметь последствия. И исключений быть не может», — приводит слова Бойхера Sportschau.