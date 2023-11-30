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Непомнящий завершил вничью седьмую партию подряд на Кубке Синкфилда

Непомнящий завершил вничью седьмую партию подряд на Кубке Синкфилда
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На турнире Кубок Синкфилда, являющемся заключительным этапом Grand Chess Tour, российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл седьмую партию, завершившуюся ничьей, как и все предыдущие.

В поединке с американцем Уэсли Со россиянин играл чёрными фигурами, ничья была зафиксирована после 37-го хода. Перед заключительным туром Кубка лидировать продолжают Фабиано Каруана, Леньер Домингес и Уэсли Со, набравшие по 4,5 очка. Однако последний уже провёл все восемь партий на турнире. Следом за группой лидеров идут Непомнящий, Левон Аронян (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), которые набрали по 3,5 очка в семи проведённых партиях.

Матчи финального тура соревнований пройдут в четверг, 30 ноября. Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет против Аниша Гири (Нидерланды). Начало партий последнего тура Кубка Синкфилда — в 22:30 мск.

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