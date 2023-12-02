Юношеская сборная России по мини-футболу проиграла в полуфинале Copa mundo do futsal

Национальная команда России по мини-футболу в возрасте до 17 лет проиграла в полуфинале международного турнира Copa mundo do futsal, проходящего в Бразилии.

В матче 1/2 финала команда уступила бразильскому «Маже» со счётом 1:2. В составе российской сборной отличился Владимир Рыночнов.

В матче за третье место россияне сразятся с бразильской командой «Васко да Гама».

Международный турнир Copa mundo do futsal проходит с 27 ноября по 2 декабря. Соревнования проходят в городе Маже, штат Рио-де-Жанейро.