Юношеская сборная России по мини-футболу проиграла в полуфинале Copa mundo do futsal
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Национальная команда России по мини-футболу в возрасте до 17 лет проиграла в полуфинале международного турнира Copa mundo do futsal, проходящего в Бразилии.
В матче 1/2 финала команда уступила бразильскому «Маже» со счётом 1:2. В составе российской сборной отличился Владимир Рыночнов.
В матче за третье место россияне сразятся с бразильской командой «Васко да Гама».
Международный турнир Copa mundo do futsal проходит с 27 ноября по 2 декабря. Соревнования проходят в городе Маже, штат Рио-де-Жанейро.
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