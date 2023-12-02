«КПРФ» уступил «Сибиряку» в серии пенальти в матче 10-го тура ЧР

Сегодня, 2 декабря, во втором матче 10-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги московский «КПРФ» на своей площадке в серии пенальти уступил «Сибиряку» со счётом 4:5.

На 11-й минуте нападающий «КПРФ» Сергей Крыкун открыл счёт. На 13-й минуте Янар Асадов удвоил преимущество. На 21-й минуте игрок «Сибиряка» Евгений Фомин оформил автогол. Однако затем «Сибиряк» за минуту отыграл два мяча, сократив отставание до минимального. На 30-й минуте нападающий «КПРФ» Шимбинья восстановил преимущество в два мяча. На 32-й и 36-й минутах «Сибиряк» забил ещё дважды, сравняв счёт.

В серии пенальти точнее оказались гости – 5:4.

«КПРФ» занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 34 очка. «Сибиряк» находится на 11-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Ухта» (46).

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Предварительный этап. 10-й тур. Второй матч

«КПРФ» (Москва) – «Сибиряк» — 4:5 (2:0,2:4, по пен. 4:5).

Голы: Крыкун, 11, Асадов, 13, Фомин (АГ), 21, Шимбинья, 30 – Ситников, 24, 25, Попов, 32, Ситников 36.