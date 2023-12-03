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Российский дзюдоист Башаев взял золото на турнире «Большого шлема» в Токио

Российский дзюдоист Башаев взял золото на турнире «Большого шлема» в Токио
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал победителем турнира «Большого шлема» в Токио в весовой категории свыше 100 кг

В финальной схватке россиянин победил представителя Южной Кореи Ким Миджонга.

Ранее Каниковский также завоевал золотую медаль. Матвей оказался сильнее японца Дота Араи в весовой категории до 100 кг. Также бронзовые медали в Токио завоевали россияне Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), победивший Балабая Агаева из Азербайджана, и Инал Тасоев (свыше 100 кг), который оказался сильнее грузина Левани Матиашвили.

Соревнования завершатся 3 декабря. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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