Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россияне завоевали шесть медалей на турнире «Большого шлема» по дзюдо

Россияне завоевали шесть медалей на турнире «Большого шлема» по дзюдо
Аудио-версия:
Комментарии

Российские спортсмены завоевали шесть медалей на турнире «Большого шлема» по дзюдо. В их активе две золотые и четыре бронзовые награды. Соревнования завершились в Японии (Токио).

Давид Карапетян (весовая категория до 81 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг) завоевали бронзовые медали в первый день турнира. В следующий соревновательный день Матвей Каниковский (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг) стали обладателями золотых медалей. Также бронзовые награды выиграли Аюб Блиев (до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Напомним, российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Если бы российская сборная была представлена в медальном зачёте, то заняла бы второе место. Победителями медального зачёта стали представители Японии (7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).

Материалы по теме
Российский дзюдоист Башаев взял золото на турнире «Большого шлема» в Токио
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android