Россияне завоевали шесть медалей на турнире «Большого шлема» по дзюдо

Российские спортсмены завоевали шесть медалей на турнире «Большого шлема» по дзюдо. В их активе две золотые и четыре бронзовые награды. Соревнования завершились в Японии (Токио).

Давид Карапетян (весовая категория до 81 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг) завоевали бронзовые медали в первый день турнира. В следующий соревновательный день Матвей Каниковский (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг) стали обладателями золотых медалей. Также бронзовые награды выиграли Аюб Блиев (до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Напомним, российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Если бы российская сборная была представлена в медальном зачёте, то заняла бы второе место. Победителями медального зачёта стали представители Японии (7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).