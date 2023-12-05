Международный турнир «Шахматные звёзды 3.0»: итоги детских отборочных туров

С 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники» состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 3.0» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира целый месяц проходили детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звёзд будущего.

В детских отборочных турах приняли участие более 600 юных шахматистов в возрасте от 5 до 15 лет. Впервые в истории турнира детские отборочные туры проходили не только на площадках, но и онлайн. 12 ноября состоялся онлайн-этап, в котором приняли участие 60 шахматистов из 35 регионов. Ещё два офлайн-этапа состоялись 19 ноября в VEGAS Каширское — по его итогам в финал прошли 32 финалиста, и 26 ноября в VEGAS Кунцево, по результатам которого ещё 31 игрок попал в финал.

3 декабря в VEGAS Крокус Сити состоялся заключительный этап детских отборочных туров, в котором приняли участие 183 шахматиста. По его результатам финалистами оказались 32 игрока. Первый ход сделал Антон Кузин, генеральный директор «Русской шахматной школы». Финал турнира состоится в Москве с 14 по 19 декабря.

В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях до 15 лет, где они параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. Победители турнира определяются зачётом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырёх возрастных категориях, отдельным зачётом мальчики и девочки.

Полный список финалистов всех отборочных этапов размещён на официальном сайте.

Уже 14 декабря начнутся зрелищные игры третьего Международного турнира «Шахматные звёзды 3.0», который всего за несколько лет стал одним из самых грандиозных и успешных соревнований по шахматам. В новом турнире примут участие десять выдающихся мировых гроссмейстеров: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно. Общий призовой фонд турнира – 15 млн рублей.

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

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