РУСАДА: трамадол будет запрещён в соревновательный период с 1 января 2024 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало в своём телеграм-канале информацию о включении трамадола в список запрещённых веществ в 2024 году. По заявлению агентства, препарат потенциально может повлиять на спортивные результаты, а также несёт вред для организма спортсмена.

«Риск для здоровья спортсменов заключается в том, что трамадол, как и другие опиаты, может вызывать зависимость, в связи с чем существует опасность передозировки. Также недавние исследования подтвердили потенциал трамадола для повышения физической работоспособности при определённых видах деятельности», — говорится в сообщении.

РУСАДА объявило о мерах, которые будут применены к трамадолу ещё в 2022 году, оставив год на обсуждение и консультации по практической реализации запрета.