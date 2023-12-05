Чемпион России Артемьев: уход сильных гроссмейстеров — это серьёзная проблема

Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев заявил, что смена спортивного гражданства рядом гроссмейстеров – серьёзная проблема для российской сборной.

«Уход шахматистов в другие страны является действительно болезненным вопросом в текущем году. Потому что, на мой взгляд, и это, видимо, объективно: ситуация с переходами ужасающая. На память сразу приходят такие фамилии, как (Санан) Сюгиров, (Никита) Витюгов, (Владимир) Федосеев, (Алексей) Сарана, (Александр) Предке, (Кирилл) Алексеенко, Александр Мотылев, который был одним из тренеров сборной России. Я думаю, что в ближайшие годы нам будет непросто. Потому что это всё-таки был определённый костяк. Но, с другой стороны, в России существуют богатые шахматные традиции.

Надеюсь, что будут появляться новые звёздочки. Например, Алексей Гребнев недавно выиграл первенство Азии (среди шахматистов до 20 лет) и первенство мира среди юношей (до 18 лет). Может быть, будет прогрессировать Арсений Нестеров. Так что надо рассчитывать на лучшее. Уход сильных гроссмейстеров – это серьёзная проблема и её, на мой взгляд, нельзя отрицать. Но мне кажется, что нужно уметь объективно оценивать события. Тем более когда это касается престижа страны. И надо поддерживать молодых шахматистов. Тех, кому сейчас 12, 14 лет и старше. Я уверен, что с учётом наших традиций у нас есть способные ребята», ‒ приводит слова Артемьева «РИА Новости».

Отметим, Артемьев является победителем командного чемпионата мира – 2018 и чемпионом Европы 2019 года. В 2023 году гроссмейстер впервые стал чемпионом России. В декабрьском рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) спортсмен занимает 30-ю позицию.