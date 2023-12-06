Весной 2024 года пройдёт первый в истории шахматный турнир на Эвересте

Международный шахматный турнир «Эверест 2024» пройдёт на склонах Эвереста весной 2024 года, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Первый этап соревнований состоится в базовом лагере Эвереста со стороны Непала по швейцарской системе в 12 туров. Второй этап пройдёт только для альпинистов, имеющих разрешение для восхождения на Эверест. Восемь человек будут отобраны из лучших участников первого этапа. Второй этап (четвертьфинал, полуфинал и финал) будет проведён с использованием кислородного оборудования. Финал из трёх игр состоится на высоте 8000 метров.

Планируется, что мероприятие войдет в Книгу рекордов Гиннесса, книги рекордов России и Непала. Общий призовой фонд соревнований составит $ 150 тыс. Победитель получит 4 млн рублей.

Отметим, Эверест является самой высокой вершиной мира (8848 метров над уровнем моря).