Лидер ЦСКА и сборной России по гандболу Михайличенко приостановила карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр 2021 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, победительница чемпионата мира среди юниорок — 2018 гандболистка ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко приняла решение приостановить карьеру. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте гандбольного клуба ЦСКА.

«Левая полусредняя ЦСКА Елена Михайличенко приостанавливает карьеру по состоянию здоровья. Просим с уважением отнестись к данной ситуации и не беспокоить клуб и игрока по поводу дополнительных комментариев. Клуб надеется на скорейшее возвращение Елены на площадку и рассчитывает на её участие в матчах плей-офф», — утверждается в официальном заявлении.

Напомним, ЦСКА является действующим победителем чемпионата России по гандболу среди женщин.