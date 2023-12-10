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Российский гроссмейстер Непомнящий выступит на ЧМ по рапиду и блицу в Узбекистане

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие на чемпионате мира по рапиду и блицу, сообщает пресс‑служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Турнир состоится в Самарканде (Узбекистан).

В список участников также вошли Магнус Карлсен (Норвегия), Левон Аронян, Фабиано Каруана (оба — США), Аниш Гири (Нидерланды), Гукеш Доммарадж (Индия), Винсент Кеймер (Германия), Ян‑Кшиштоф Дуда (Польша), Ю Янги (Китай), Максим Вашье‑Лаграв (Франция), Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и другие шахматисты.

Отметим, на чемпионате мира в Самарканде выступят ещё два шахматиста из России — Пётр Свидлер и Даниил Дубов. В женских соревнованиях Россию представят Полина Шувалова, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдёт в Узбекистане с 26 по 30 декабря.