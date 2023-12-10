Ирландский пловец побил мировой рекорд в плавании на короткой воде

Ирландский пловец Дэниэл Уиффен установил мировой рекорд в плавании на короткой воде на дистанции 800 м. Рекорд был установлен на чемпионате Европы в румынском Отопене. Уиффен проплыл дистанцию вольным стилем за 7 минут 20,46 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийскому пловцу Гранту Хэккету. Его показатель времени равнялся 7 минутам 23,42 секунды. Хэккет установил рекорд в 2008 году, и ни один из спортсменов на протяжении 15 лет не мог его побить. Это был самый старый действующий мировой рекорд как на короткой воде, так и в длинном бассейне. Ирландский пловец оказался быстрее почти на три секунды.

Даниэлю Уиффену 22 года, он является чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 1500 м.