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Франция и Норвегия сыграют в финале женского ЧМ-2023 по гандболу

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд завершились матчи 1/2 финала. В пятницу, 15 декабря, Франция и Норвегия вышли в финал турнира.

Также на турнире прошли полуфиналы в турнире за пятое-восьмое места.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. 1/2 финала

Дания — Норвегия — 28:29 ОТ (14:9, 9:14, 5:6).

Швеция — Франция — 28:37 (11:19, 17:18).

Турнир за 5-8-е места. 1/2 финала

Германия — Чехия — 32:26 (14:12, 18:14).

Черногория — Нидерланды — 25:28 (13:14, 12:14).

17 декабря состоится финал, а также игры за третье, пятое и седьмое места. Они пройдут на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» в датском Хернинге.

Франция и Норвегия играли и в финале предыдущего чемпионата мира в 2021 году. Тогда скандинавки в решающей встрече взяли верх 29:22.