Магнус Карлсен выиграл итоговый турнир Champions Chess Tour

В Торонто (Канада) прошёл итоговый турнир серии Champions Chess Tour – 2023. В финале турнира встретились 16-й чемпион мира по шахматам, лидер мирового рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен (Норвегия) и американский гроссмейстер Уэсли Со. Финал состоял из двух матчей, которые завершились с одинаковым счётом 2,5:1,5 в пользу норвежца.

Напомним, Champions Chess Tour – серия из восьми онлайн-турниров по шахматам с участием сильнейших мастеров мира, проходящая в течение сезона и завершающаяся очным итоговым турниром.

В этом году в очном турнире в Торонто, помимо Карлсена и Со, принимали участие Максим Вашье-Лаграв (Франция), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Фабиано Каруана (США), Алиреза Фируджа (Франция), Хикару Накамура (США), Денис Лазавик (Беларусь).