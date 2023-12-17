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«Я очень люблю риски, особенно оправданные». Пловец Минаков — о заработке на биткоинах

«Я очень люблю риски, особенно оправданные». Пловец Минаков — о заработке на биткоинах
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Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, рассказал о заработке на биткоинах.

«Есть очень хорошая фраза: кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Я очень люблю риски, особенно оправданные. Считаю, что человек не станет успешным, если не будет рисковать на определённых этапах его жизни. Думаю, что все те, кто рискует, очень успешны в жизни.

С биткоинами, безусловно, получилось и получается до сих пор. Я на одном этапе не останавливаюсь. А вот ставки и казино я не поддерживаю. Нужно понимать, какой риск. В данном случае это не оправданный риск», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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