Кабаева — о турнире «Небесная грация»: всё было организовано как на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева подвела итоги международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация», организатором которого она являлась.

«Мне очень нравятся китайская культура и люди, спасибо им большое за гостеприимство, организационные моменты, всё было организовано как на Олимпийских играх, всё очень чётко. Я очень хочу поблагодарить китайскую сторону, наших друзей, которые помогли нам провести этот турнир. Совместно с ними у нас получился прекрасный проект, спасибо вам большое за поддержку, и надеюсь, что в будущем мы обязательно будем делать такие турниры и фестивали, потому что художественная гимнастика — это не только спорт, но и искусство. У нас уже есть хороший опыт, может быть, в следующем году мы поедем в другую страну», — сказала Кабаева в интервью ТАСС.

С 15 по 17 декабря в Пекине состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». В соревнованиях приняли участие гимнастки из 19 стран.