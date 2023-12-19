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ФИДЕ выразила обеспокоенность целью турнира с участием Фируджи

ФИДЕ выразила обеспокоенность целью турнира с участием Фируджи
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отреагировала на факт организации шахматного турнира в Шартре (Франция) с участием гроссмейстера Алирезы Фируджи. В случае удачного выступления Фируджа обойдёт в рейтинге федерации Уэсли Со и получит путёвку на Турнир претендентов – 2024.

«Возникли опасения относительно потенциальной цели турнира: был ли он организован для того, чтобы помочь господину Фирудже повысить свой рейтинг для потенциальной квалификации на Турнир претендентов 2024 года», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФИДЕ.

Также в заявлении отмечается, что согласно пункту 0.4 Положения о рейтингах «ФИДЕ оставляет за собой право не рейтинговать конкретный турнир».

Турнир в Шартре проходит с 18 по 22 декабря, в нём, помимо французского гроссмейстера, принимают участие ещё три игрока со средним рейтингом 2497 очков.

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