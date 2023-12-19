Индийский гроссмейстер назвал главного претендента на титул чемпиона мира в 2025 году

Индийский гроссмейстер Раунак Садхвани поделился мнением о том, кто из шахматистов имеет больше всего шансов стать чемпионом мира.

«Думаю, это Фабиано Каруана. У него очень хороший стиль игры, отмечу и теоретическую дебютную подготовку», — сказал Садхвани в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Напомним, в октябре текущего года гроссмейстер Фабиано Каруана досрочно защитил титул чемпиона США по шахматам. Каруана занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На первой строчке в рейтинге располагается 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен. В 2023 году норвежский шахматист отказался защищать свой титул, победу в матче 2023 года одержал китаец Дин Лижэнь. Следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам состоится в 2025 году.