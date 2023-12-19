Гроссмейстер Садхвани объяснил, почему в Индии так много сильных молодых шахматистов

Индийский гроссмейстер Раунак Садхвани рассказал, почему в Индии много сильных молодых шахматистов. Садхвани подчеркнул, что это связано с большим количеством турниров в стране, а также с поддержкой со стороны государства.

«Залог успеха – в практике. Прежде всего, необходимо много играть, дети должны участвовать в большом количестве турниров. В Индии проводится множество турниров, помощь шахматам оказывает и государство», — сказал Садхвани в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Лучшим среди индийских шахматистов в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) является 15-й чемпион мира гроссмейстер Вишванатан Ананд. Он занимает 10-е место в рейтинге. На первой строчке в рейтинге располагается 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен.