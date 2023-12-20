В ФИДЕ объяснили, по какой причине с российских шахматистов не снимают санкции

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объяснил позицию организации касательно недопуска россиян на международные командные турниры и условий, по которым индивидуальные спортсмены из России не могут выступать с элементами национальной символики.

«В ФИДЕ входит около 200 стран, и для большинства из них взаимоотношения с национальными олимпийскими комитетами крайне важны. Мы не можем не учитывать это и действуем, исходя из интересов всех наших стран-членов, федераций, которые входят в ФИДЕ. Мы ни в коем случае не хотели бы ухудшить взаимоотношения между национальными шахматными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. Поэтому следование рекомендациям МОК является важным для шахматного сообщества.

При этом российские спортсмены участвуют во всех индивидуальных соревнованиях без каких-либо дополнительных условий и ограничений. Да, во время соревнований в турнирных залах российские флаг и гимн использоваться не могут, но российские спортсмены могут выступать под флагом ФИДЕ — я считаю, что это достойно. У нас одна международная шахматная семья, и никто не может быть лишён прав, связанных с вхождением в неё, без достаточных на то оснований», — приводит слова Дворковича «Газета.Ru».