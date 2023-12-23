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Ян Непомнящий — о ничьей Фируджи и Федорчука: напоминает известную байку советских времён

Ян Непомнящий — о ничьей Фируджи и Федорчука: напоминает известную байку советских времён
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поединок французского гроссмейстера Алирезы Фируджи и украинца Сергей Федорчука на шахматном турнире в Шартре (Франция), который завершился вничью.

«Напоминает известную байку советских времён, когда шахматист Х договорился помочь шахматисту Y выполнить норму. Тому нужна была победа, в самом крайнем случае — ничья. Партия для Y совсем не складывалась, и в какой-то момент он в отчаянии протянул сопернику руку и сказал: «Сдаюсь!»
«Сдачи не принимаю!» — парировал Х.

Чем завершилась партия — история умалчивает», — написал россиянин в своём телеграм-канале.

Напомним, вокруг турнира в Шартре разгорелся скандал, связанный с целью его проведения. Расклад был таким — если Фируджа финиширует в рейтинге ФИДЕ выше Уэсли Со, то сможет принять участие в Турнире претендентов — 2024. Вчера, 22 декабря, иранец, представляющий Францию, не смог обыграть украинца Сергея Федорчука. Их заключительная партия закончилась вничью. В результате Фируджа отстал в лайв-рейтинге ФИДЕ от Со примерно на одно очко.

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