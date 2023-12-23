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Алиреза Фируджа не сыграет на чемпионатах мира по рапиду и блицу

Алиреза Фируджа не сыграет на чемпионатах мира по рапиду и блицу
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Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа не сыграет на чемпионатах мира по рапиду и блицу.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о снятии французского гроссмейстера по личным причинам в своих соцсетях

Ранее ФИДЕ обнародовала состав участников предстоящего 26-30 декабря в Самарканде (Узбекистан) традиционного предновогоднего чемпионата мира по быстрым вариантам игры – блицу и рапиду. Россию представят Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Даниил Дубов. В женских соревнованиях от нашей страны выступят обладательница Кубка мира ФИДЕ 2023 года Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Кроме того, действующий чемпион мира по рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен подтвердил, что он также будет защищать свои титулы чемпиона мира.

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