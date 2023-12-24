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«Грустная ситуация». Гроссмейстер — о том, что Дин Лижэнь не играет в шахматы почти год

«Грустная ситуация». Гроссмейстер — о том, что Дин Лижэнь не играет в шахматы почти год
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Испанский гроссмейстер Франсиско Вальехо высказался о длительном перерыве в карьере китайского гроссмейстера Дина Лижэня.

«То, что Дин Лижэнь так долго не играет – это грустная ситуация. Но, насколько я знаю, у него есть некоторые проблемы со здоровьем. Думаю, в этом и причина его отсутствия. Он, конечно, обязательно вернётся», – сказал Вальехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Отметим, что Дин Лижэнь вошёл в список участников турнира Tata Steel Chess 2024, который пройдёт в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 12 по 28 января. До соревнований в Нидерландах китайский гроссмейстер последний раз играл в мае 2023 года на Superbet Chess Classic Romania. Сам шахматист объясняет долгое отсутствие на турнирах проблемами со здоровьем, однако никаких подробностей не раскрывается.

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