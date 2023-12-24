Депутат Госдумы Журова: если бы не спорт, то пошла бы преподавать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова рассказала, кем бы она хотела стать, если бы не было спортивной карьеры.

«Изначально я хотела стать педагогом, у меня и имеется педагогическое образование, но главной мечтой была работа учителем биологии или математики. Если бы не спорт, то пошла бы преподавать. Также, как и любая девочка, очень сильно хотела сниматься в кино: я два года ходила в театральную студию. Поэтому могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой. Если брать спортивную сферу, то как только встала на коньки, хотела пойти в фигурное катание, однако такой секции не было. Пошла заниматься танцами и художественной гимнастикой, и то — немножко. В итоге коньки всё равно взяли верх, и я начала делать карьеру в конькобежном спорте», — сказала Журова в интервью Sport24.

Напомним, Журова — пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 метров (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров.