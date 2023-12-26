На Украине назвали лучшего спортсмена страны в 2023 году

Национальный олимпийский комитет Украины назвал лучшего спортсмена страны по итогам года.

По решению Экспертной комиссии НОК Украины по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам 2023 года лучшей спортсменкой 2023 года стала Ярослава Магучих», — говорится в заявлении НОК Украины.

Ранее Магучих была номинирована на звание лучшей спортсменки 2023 года по версии World Athletics.

Ярослава Магучих — бронзовая олимпийская призёрка Олимпиады в Токио-2020. Также она является действующей чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Украинка завоевала золото с результатом 2,01 метра на чемпионате мира в Будапеште.

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