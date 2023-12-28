СМИ: антидопинговое агентство Испании 5 лет скрывало положительные пробы спортсменов

Испанское антидопинговое агентство (CELAD) неоднократно позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил с 2017 по 2022 год в обход правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает издание Relevo.

По данным источника, в этот период CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества.

Якобы одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получали уведомления вовремя. Позднее атлет избегал наказания, так как обращался с жалобой в Спортивный административный суд (TAD), который снимал санкции, информация о которых сообщалась вне установленного законом срока.

Причём издание даже нашло кейсы, в которых антидопинговое расследование просто не начиналось. Так, легкоатлет Патрик Чинеду Айк сдал положительный тест на допинг, в анализах были найдены сразу три запрещённые субстанции. Интересно, что информация об этом появилась в онлайн-системе ВАДА, но расследование начато не было, соответственно, Айк продолжил выступать на соревнованиях.