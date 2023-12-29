Владислав Артемьев сохранил лидерство на ЧМ по блицу после 7-го тура

Российский гроссмейстер, чемпион Европы по шахматам Владислав Артемьев сохранил лидерство на чемпионате мира по блицу, проходящем в Самарканде (Узбекистан), после 7-го тура соревнований, завершившегося сегодня, 29 декабря.

Сегодня Артемьев сыграл вничью с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном, за поединок каждый из шахматистов получил по 0,5 очка. В итоге у россиянина в активе 6,5 очка, у его ближайших преследователей — Магнуса Карлсена, Даниила Дубова (Россия) и Санана Сюгирова (экс-россиянина, с 2023 года выступающего за Венгрию) — по шесть очков.

Отметим, что Дубов сегодня в своём матче обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху, а Сюгиров был сильнее поляка Ян-Кшиштофа Дуды.

Напомним, имя чемпиона мира по блицу станет известно завтра, 30 декабря.