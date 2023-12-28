Российская шахматистка — чемпионка мира! Просто нереальная сенсация от Анастасии Боднарук

В Самарканде (Узбекистан) завершилась первая часть самого ожидаемого шахматного старта конца года – чемпионат мира по рапиду (впереди ещё блиц). Завершилась весьма ожидаемо, но в то же время сенсационно!

В мужской секции величайший шахматист всех времён и народов, лидер мирового рейтинга, экс-чемпион мира Магнус Карлсен выиграл свою пятую малую корону в рапиде и скоро пойдёт за очередной короной по блицу.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Скандинав начал с ничьей с воспитанником новороссийской шахматной школы Никитой Петровым (Черногория). Конкуренты подняли было голову, но тут же Магнус быстро всех «успокоил», пройдясь по противникам как слон по посудной лавке. При этом от могучей руки Карлсена пало не так уж много элитных гроссмейстеров (разве что участник турнира претендентов – 2024 Сантош Видит), но чемпион мира прошёл дистанцию без поражений, «под ноль» выкосил игроков послабее и сыграл значительно ровнее всех.

Главным его конкурентом в соревновании стал воспитанник петербургской шахматной школы Владимир Федосеев, ныне выступающий за сборную Словении. Любимец Каиссы Владимир взял очки во многих таких позициях, которые другим шахматистам выиграть казалось просто немыслимым. Но раз за разом фортуна оказывалась на стороне Федосеева. Кроме партии с Магнусом, фактически оказавшейся решающей в турнире.

Владимир Федосеев (Словения) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Чемпионат мира по рапиду — 2023

В итоге Карлсен победил с результатом 10 из 13, Федосеев отстал на пол-очка, а третье место разделили 12 человек, из которых на пьедестал заскочил китаец Юй Янъи. В группе догоняющих оказалось немало россиян – многократный чемпион страны Пётр Свидлер, трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, двукратный чемпион России Дмитрий Андрейкин, чемпион мира по рапиду 2018 года Даниил Дубов и главное открытие турнира – 17-летний Володар Мурзин, сейчас самый молодой гроссмейстер России.

Володар, как и Магнус, прошёл дистанцию без поражений, заняв высокое пятое место. Блестящее достижение молодого игрока, и нет сомнений – скоро мы вправе ждать от Мурзина бо́льших побед!

В целом молодые российские таланты очень порадовали, но больше всех – восьмилетний Рома Шогджиев, обыгравший целый ряд гроссмейстеров и мастеров и прибавивший по итогам турнира целых 182 пункта рейтинга! Сам Магнус оказался восхищён выступлением Ромы и дал вундеркинду автограф. Стоит отметить, что для великого норвежца это опасная примета: Карлсен некогда давал автограф юному Андрею Есипенко, который после этого менее чем через 10 лет трижды огорчил своего кумира. Теперь дело за Ромой!

Чемпионка мира — из России!

Но главный восторг российских болельщиков вызвало положение дел в женской секции. Здесь за победу у наших боролись и Валентина Гунина, и Екатерина Лагно, и Александра Горячкина, и Лея Гарифуллина – девушки смотрелись отлично, но в этом сложном турнире заняли места с седьмого по 10-е. А подлинной сенсацией оказалось выступление петербурженки Анастасии Боднарук, недавно вместе с командой России выигравшей турнир Шанхайской организации содружества. Настю настолько вдохновила та победа, что в Самарканде, стартуя под скромным 51-м номером (!), она с самого начала стала крушить всех подряд и весь турнир возглавляла гонку. Боднарук обыграла финалистку Кубка мира Нургюл Салимову (Болгария), двукратную чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву (Казахстан), сильную россиянку Полину Шувалову и одну из сильнейших китаянок Чжу Цзиньэр.

В итоге в финишном створе Настя разделила первое-третье места c третьим номером мирового рейтинга Хампи Конеру (Индия) и пятым номером мирового рейтинга Лэй Тинцзе (Китай). Был назначен дополнительный матч за первое место между Конеру и Боднарук, в котором участница матчей на первенство мира из Индии, бившаяся ещё с легендарной Хоу Ифань, выглядела записным фаворитом. На кону были огромные деньги, и у соперниц дрожали руки – дополнительные партии изобиловали ошибками и неточностями.

Хампи выиграла первую партию дополнительного матча, рискуя её проиграть, однако Настя не расклеилась и взяла реванш чёрными фигурами! Началась игра до первой победы – и в четвёртой партии выиграла наша спортсменка! Случилось это, правда, самым драматичным образом – в третьей партии индианка буквально не пробила в «пустые ворота», а потом…

Хампи Конеру (Индия) — Анастасия Боднарук (Россия)

Чемпионат мира по рапиду — 2023. Женщины. Четвёртая партия тай-брейка

Ура, Анастасия Боднарук – новая чемпионка мира по рапиду! Конеру осталась второй, а Лэй Тинцзе – третьей. По, мягко скажем, весьма спорному правилу ФИДЕ, в тай-брейке за первое место участвуют только два игрока с наивысшими коэффициентами – этим правилом возмущался даже Магнус Карлсен, но пока изменить ситуацию не получается.

Ну а теперь впереди блиц, где у мужчин Карлсен является фаворитом, а вот в женской половине мощная российская делегация имеет шансы потягаться с индианками и китаянками. Впрочем, верим мы и в наших гладиаторов!