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Судья ЧМ по блицу: Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат своей встречи

Судья ЧМ по блицу: Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат своей встречи
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Главный судья чемпионата мира по блицу Иван Суровы прокомментировал своё решение назначить российским гроссмейстерам Яну Непомнящему и Даниилу Дубову 0 очков за личную встречу в 11-м туре соревнований. Он отметил, что считает ничью спортсменов договорной.

«Проверив партию, я подождал, пока оба игрока закончат свои игры в 12-м туре, и попросил их подтвердить, сделали ли они вышеупомянутые ходы. Они оба подтвердили, но не увидели в этом никакой проблемы. С моей точки зрения, оба игрока ответственны за это, считаю, что они заранее спланировали результат. Моё мнение основано на ходах, которые они сделали», — приводит слова Суровы пресс-служба ФИДЕ.

Напомним, ранее спортсмены подали апелляцию на данное решение. Заседание комиссии идёт в эти минуты.

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