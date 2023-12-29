Шипов — о партии Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу: нельзя так издеваться над шахматами

Российский шахматист и тренер Сергей Шипов высказался о партии между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу, проходящем в Самарканде (Узбекистан). Спортсменов обвиняют в договорной ничьей, сами они опротестовали это решение.

«Да-а-а, вот это скандал! Ян и Даня — мои лучшие ученики, но в данном случае я на стороне судей и организаторов турнира, которые впаяли оным артистам по нулю в данной «интересной» партии. Нельзя так издеваться над шахматами и над зрителями!

Так что впредь, если вы согласны на ничью до начала партии, то следует исполнять задуманное корректно и, не побоюсь этого слова, прилично», — написал Шипов в телеграм-канале «Crestbook Шахматы».

Заседание этической комиссии идёт в эти минуты.