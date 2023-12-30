Апелляционный комитет ЧМ по блицу оставил в силе решение судьи о Непомнящем и Дубове

Апелляционный комитет чемпионата мира по блицу оставил в силе решение судьи турнира Ивана Суровы о присуждении российским гроссмейстерам Яну Непомнящему и Даниилу Дубову нуля очков за ничью в 11-м туре соревнований. Члены комиссии согласились с доводами судьи, что партия была договорной. Об этом сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

Соответствующее решение уже отражено в результатах партии на сайте ФИДЕ. Таким образом, Непомнящий и Дубов потеряли 0,5 балла за личную встречу и опустились в турнирной таблице: Дубов занимает восьмое место, Непомнящий идёт 11-м.

В субботу, 30 декабря, пройдёт заключительный день соревнований. Будут сыграны туры с 13-го по 21-й. После 12 туров промежуточным лидером соревнований является россиянин Владислав Артемьев.