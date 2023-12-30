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Магнус Карлсен второй год подряд выиграл чемпионат мира по блицу

Магнус Карлсен второй год подряд выиграл чемпионат мира по блицу
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу на турнире, который проходит в Самарканде (Узбекистан). В общей сложности это уже седьмой подобный титул 33-летнего норвежца.

За 21 тур соревнований Карлсен набрал 16 очков. Его ближайший преследователь россиянин Даниил Дубов — 15,5. Отметим, что Дубову не хватило лишь 0,5 очка до тай-брейка за титул. Тройку призёров замкнул ещё один россиянин Владислав Артемьев (в его активе 15 очков).

Отметим, что ранее на прошедшем там же, в Самарканде, чемпионате мира по рапиду Карлсену также удалось защитить прошлогодний титул. То есть норвежец второй год подряд оформил «золотой дубль» на ЧМ по рапиду и блицу (и четвёртый в карьере).

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