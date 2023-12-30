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«Можете сделать собственные выводы». Дубов — о партии с Непомнящим на ЧМ по блицу

«Можете сделать собственные выводы». Дубов — о партии с Непомнящим на ЧМ по блицу
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов прокомментировал ситуацию с аннулированием его баллов за ничью с соотечественником Яном Непомнящим в 11-м туре чемпионата мира по блицу, которую судьи признали договорной, несмотря на протест спортсменов.

«Протест — обычное дело, поэтому и эта партия была опротестована. Я не обязан оправдываться. С моей точки зрения здесь нет сомнений в интерпретации действий.

Выставляю шахматы в плохом свете? Это зависит от того, как вы на это смотрите, возможно, так и выходит. Но я профессиональный шахматист, чемпионат мира для меня — один из самых важных турниров года. Думаю, я заслуживаю играть на достойных условиях с достойным судьёй. Но с ним у нас не сложились отношения.

На мой взгляд, это плохое решение. В целом я нахожу печальным, что шахматы принадлежат не игрокам, а каким-то случайным людям, которые могут делать всё, что захотят. И сегодня мы не добьёмся изменений в этом вопросе.

Обсуждали что-то с Непомнящим перед партией? У вас есть видео. Вы можете сделать свои собственные выводы. Говорили о конях? Опять же, у вас есть видео: можно посмотреть, воспользоваться переводчиком и сделать выводы», — приводит слова Дубова NRK.

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