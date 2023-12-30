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Судья — о партии Дубова и Непомнящего: уже на втором ходу было видно, что что-то не так

Судья — о партии Дубова и Непомнящего: уже на втором ходу было видно, что что-то не так
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Главный судья партии российских гроссмейстеров Яна Непомнящего и Даниила Дубова в 11-м туре чемпионата мира по блицу Иван Суровы высказался о своём решении присудить спортсменам по нулю очков за встречу из-за её договорного характера.

«Мы говорим о чемпионате мира, где все игроки равны. Мы любим шахматы. Нехорошо, когда мы видим партию, которая заранее согласована.

Что такое ничья? Если спортсмены чувствуют усталость, ничего страшного. Но всё было обговорено заранее, доказательства налицо. Это вредно для шахмат, поэтому я принял такое решение.

Мы семья, мы хотим, чтобы наши игроки чувствовали, что находятся в равных условиях. Не думаю, что поступок Непомнящего и Дубова — хорошая ситуация для шахмат. Когда что-то такое происходит, нужно принять решение. Мог бы оставить всё как есть, но тогда пришлось бы признать такую возможность игры.

Уже на втором ходу было видно, что что-то идёт не так. Но я надеялся, что они продолжат игру на турнире, так как входят в топ и приносят много пользы шахматам», — приводит слова Суровы NRK.

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