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Норвежские шахматисты высказались о партии Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу

Норвежские шахматисты высказались о партии Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу
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Норвежские шахматисты Атле Гронн, Юхан-Себастьян Кристиансен и Бенджамин Халдорсен поделились мнением о партии между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым в 11-м туре чемпионата мира по блицу, проходившего в Самарканде (Узбекистан). Спортсменам присудили по итогам встречи по нулю очков за договорную ничью после того, как они сходили конями, а затем вернули их в исходное положение и завершили партию.

«Очень разочарован. Это издевательство над чемпионатом мира и другими игроками.Что они вообще себе позволяют?» — приводит NRK слова Атле Гронна.

Юхан-Себастьян Кристиансен добавил: «Я очень устал от того, что делали эти ребята. На это так глупо и жалко смотреть… Хорошо, что они в итоге получили наказание».

«Они высмеяли правила. Отлично, что судьи настояли на своём», — резюмировал Халдорсен.

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