Стоило ли наказывать Яна Непомнящего и Даниила Дубова за «танец лошадей» на ЧМ по блицу?

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий встретились друг с другом в 11-м туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Они выполнили несколько ходов конями, а затем поставили фигуры в исходное положение и попросили зафиксировать ничью. Спортсмены согласились на ничью на 12-м ходу.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: стоило ли наказывать Яна Непомнящего и Даниила Дубова за «танец лошадей» на ЧМ по блицу?

Напомним, главный судья соревнований Иван Суровы решил поставить Дубову и Непомнящему в их партии по нулю. Гроссмейстеры подали апелляцию, однако она была отклонена.