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Стоило ли наказывать Яна Непомнящего и Даниила Дубова за «танец лошадей» на ЧМ по блицу?

Стоило ли наказывать Яна Непомнящего и Даниила Дубова за «танец лошадей» на ЧМ по блицу?
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Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий встретились друг с другом в 11-м туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Они выполнили несколько ходов конями, а затем поставили фигуры в исходное положение и попросили зафиксировать ничью. Спортсмены согласились на ничью на 12-м ходу.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: стоило ли наказывать Яна Непомнящего и Даниила Дубова за «танец лошадей» на ЧМ по блицу?

Напомним, главный судья соревнований Иван Суровы решил поставить Дубову и Непомнящему в их партии по нулю. Гроссмейстеры подали апелляцию, однако она была отклонена.

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