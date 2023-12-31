«Им это удобно». Ирина Винер — о том, что разочаровало её в 2023 году

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сказала, что в 2023 году её разочаровало поведение мирового спортивного сообщества.

«В этом году у меня не было никаких разочарований. Было только то, что мировое спортивное сообщество так реагирует на российских спортсменов, которые были, во всяком случае, в художественной гимнастике.

Успокоились и уже смирились с тем, что нет лидеров из России и Беларуси. И как-то крутятся в своём котле. Наверное, им это удобно. Вот это меня очень разочаровало», — приводит слова Винер Sport24.

Напомним, с 2022 года спортсмены из России не могли участвовать в международных соревнованиях. Недавно МОК сообщил, что российские гимнасты смогут выступить на Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом без гимна и других национальных символов.