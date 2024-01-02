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Призёр ОИ-2012 Бунтич сорвал концерт сербского исполнителя

Призёр ОИ-2012 Бунтич сорвал концерт сербского исполнителя
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Экс-гандболист сборной Хорватии, бронзовый призёр Олимпиады-2012 Денис Бунтич сорвал концерт сербского исполнителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 24 Satа.

После нескольких неудачных попыток срыва выступления 198-сантиметровоый Бунтич забрался на сцену с бокалом спиртного. Он приблизился к барабанщику, обменялся с ним приветствиями. Гандболист хотел пробраться к солисту, сербскому исполнителю Деяну Матичу, но был остановлен охраной.

Ранее, супруга гандболиста обвинила его в домашнем насилии, после чего полиция обнаружила в его доме большое количество оружия, которое он хранил незаконно. Несмотря на аудиодоказательства избиения, суд только запретил Денису приближаться к супруге.

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