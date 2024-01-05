«Кузбасс» впервые в своей истории выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

В пятницу, 5 января 2024 года, в Архангельске состоялся розыгрыш 12-го Суперкубка России по хоккею с мячом. В матче за трофей встретились обладатель Кубка России «Кузбасс» (Кемерово) и чемпион России «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

Впервые в своей истории победу в Суперкубке одержала команда из Кемерова, обыгравшая хабаровский клуб со счётом 3:0. Голами отметились Симон Янссон, Никита Иванов и Артём Азаров.

Команда из Кемерова помешала клубу «СКА-Нефтяник» выиграть трофей в седьмой раз. Хабаровчане продолжают удерживать рекорд по числу побед в турнире. Три раза Суперкубок доставался московскому «Динамо», два раза победу в розыгрыше Суперкубка одерживали хоккеисты красноярского «Енисея».

Напомним, «Кузбасс» является четырёхкратным обладателем Кубка России, пятикратным серебряным и семикратным бронзовым призёром чемпионата.