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Трёхкратный призёр ЧМ Минаков: сейчас в Америке происходит Россия 90-х

Трёхкратный призёр ЧМ Минаков: сейчас в Америке происходит Россия 90-х
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Трёхкратный призёр чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков сравнил условия жизни в России и США. Пловец заявил, что Россия безопаснее и комфортнее для жизни, чем США.

«Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», — приводит слова Минакова «РИА Новости Спорт».

Отметим, Минаков учится в Стэнфордском университете в США с 2020 года. 8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Пловцам нужно квалифицироваться на Игры, предварительно получив нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), условия для которого во Всероссийской федерации плавания назвали неприемлемыми.

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