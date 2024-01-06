Сборная России по гандболу уступила Ирану в матче Кубка дружбы
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Сборная России по гандболу уступила команде Ирана в матче 2-го тура Кубка дружбы, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счётом 29:26 в пользу иранцев. В другом матче молодёжная сборная России со счётом 29:45 проиграла команде Беларуси.
Напомним, в 1-м туре сборная России со счётом 41:22 обыграла молодёжную российскую команду, а сборная Беларуси одержала верх над командой Ирана (29:28).
Заключительные игры турнира состоятся завтра, 7 января.
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