Сборная России по гандболу уступила Ирану в матче Кубка дружбы

Сборная России по гандболу уступила команде Ирана в матче 2-го тура Кубка дружбы, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счётом 29:26 в пользу иранцев. В другом матче молодёжная сборная России со счётом 29:45 проиграла команде Беларуси.

Напомним, в 1-м туре сборная России со счётом 41:22 обыграла молодёжную российскую команду, а сборная Беларуси одержала верх над командой Ирана (29:28).

Заключительные игры турнира состоятся завтра, 7 января.