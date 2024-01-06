Мини-футбольный «КПРФ» вышел в полуфинал Кубка России

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Мини-футбольный клуб из Москвы «КПРФ» стал вторым участником «Финала четырёх» БЕТСИТИ Кубка России, одержав победу над «Новой генерацией» (Сыктывкар) в рамках четвертьфинального матча. Во второй игре 1/4 финала «КПРФ» обыграл соперника со счётом 2:1.

Игроки «КПРФ» по разу поразили ворота соперника в первом и втором тайме благодаря точным ударам Заболонкова и Асадова.

Напомним, в первой игре четвертьфинала «КПРФ» обыграл соперника со счётом 3:0.

Мини-футбол. Кубок России — 2023/2024. Четвертьфинальный раунд. второй матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «КПРФ» (Москва) — 1:2 (0:1).

Кубок России — 2023/2024 стартовал 8 сентября и продлится до 25 февраля 2024 года. Прошлогодним победителем турнира является «Синара», которая в решающем матче обыграла «КПРФ» со счётом 5:3.